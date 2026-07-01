Atelier créatif Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois
mercredi 22 juillet 2026 · Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache · Ligny-en-Barrois
Informations pratiques
Ligny-en-Barrois
Atelier créatif
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
En résidence du 21 au 24 juillet sur le territoire, Wei Middag auteur illustrateur jeunesse proposera des ateliers de dessin dès 4 ans.
A Ligny en Barrois: un atelier en lien avec un de ses albums Duo Mambo .
Gratuit.Enfants
0 .
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During his residency in the area from July 21 to 24, Wei Middag, a children’s book author and illustrator, will lead drawing workshops for children ages 4 and up.
In Ligny-en-Barrois: a workshop based on one of his picture books, “Duo Mambo.”
Free.
L’événement Atelier créatif Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SUD MEUSE
À voir aussi à Ligny-en-Barrois (Meuse)
- La magie d’Harry Potter escape game et ateliers Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois 29 juillet 2026
- Commémoration de la Libération Ligny-en-Barrois 31 août 2026
- Foire d’automne Ligny-en-Barrois 3 octobre 2026
- Cérémonie armistice 1918 Ligny-en-Barrois 11 novembre 2026
- Hommage aux morts en AFN Ligny-en-Barrois 5 décembre 2026