Atelier créatif Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

Informations pratiques

Ligny-en-Barrois

Atelier créatif

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

En résidence du 21 au 24 juillet sur le territoire, Wei Middag auteur illustrateur jeunesse proposera des ateliers de dessin dès 4 ans.

A Ligny en Barrois: un atelier en lien avec un de ses albums Duo Mambo .

Gratuit.Enfants

0 .

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr

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English :

During his residency in the area from July 21 to 24, Wei Middag, a children’s book author and illustrator, will lead drawing workshops for children ages 4 and up.

In Ligny-en-Barrois: a workshop based on one of his picture books, “Duo Mambo.”

Free.

L’événement Atelier créatif Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SUD MEUSE