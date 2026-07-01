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La magie d’Harry Potter escape game et ateliers Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

mercredi 29 juillet 2026 · Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache · Ligny-en-Barrois

La magie d’Harry Potter escape game et ateliers Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache
Adresse
7 Rue de l'Asile
Ville
55500 Ligny-en-Barrois
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Ligny-en-Barrois

La magie d’Harry Potter escape game et ateliers

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Escape game dès 9 ans. Séances à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h. Réservations obligatoires.
Atelier de magie l’après-midi et atelier bricolage toute la journée.

Gratuit.Enfants
0  .

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25  mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr

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English :

Escape game for ages 9 and up. Sessions at 10 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 3 p.m., and 4 p.m. Reservations required.
Magic workshop in the afternoon and arts-and-crafts workshop all day.

Free.

L’événement La magie d’Harry Potter escape game et ateliers Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-07-08 par OT SUD MEUSE

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