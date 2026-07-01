La magie d’Harry Potter escape game et ateliers Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois
mercredi 29 juillet 2026 · Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache · Ligny-en-Barrois
Informations pratiques
Ligny-en-Barrois
La magie d’Harry Potter escape game et ateliers
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Escape game dès 9 ans. Séances à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h. Réservations obligatoires.
Atelier de magie l’après-midi et atelier bricolage toute la journée.
Gratuit.Enfants
0 .
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr
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English :
Escape game for ages 9 and up. Sessions at 10 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 3 p.m., and 4 p.m. Reservations required.
Magic workshop in the afternoon and arts-and-crafts workshop all day.
Free.
L’événement La magie d’Harry Potter escape game et ateliers Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-07-08 par OT SUD MEUSE
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