Atelier créatif Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif :
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22 16:30:00
Date(s) :
2026-10-22
par la Médiathèque les mots passants de Cérans-Foulletourte
Enfants de 5 à 11 ans.
Gratuit.
Thème les oiseaux.
Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/ .
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
English :
by the Médiathèque les mots passants in Cérans-Foulletourte
