Atelier créatif Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

Atelier créatif

Musée de la Faïence et de la Céramique

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-22 16:30:00

2026-10-22

par la Médiathèque les mots passants de Cérans-Foulletourte

Enfants de 5 à 11 ans.

Gratuit.

Thème les oiseaux.

Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/ .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

English :

by the Médiathèque les mots passants in Cérans-Foulletourte

