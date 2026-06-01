Atelier créatif MAUBOURGUET Maubourguet

Maubourguet

Atelier créatif

MAUBOURGUET 136 Rue des Pyrénées Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 14:00:00

fin : 2026-06-22 16:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Le fil dans tous ses états !

Créez vos propres bijoux en perles et en fils, laissez parler votre créativité.

La Maison des familles, c’est quoi ?

Un lieu chaleureux pour se poser, échanger, rencontrer… et souffler, sans se sentir seul.

Ouvert à tous les parents, pour partager des moments avec les enfants ou entre mamans, simplement.

Une question, un doute, besoin d’en parler ? Prenez rendez-vous !

Ici, vous êtes écouté et accompagné, en toute bienveillance, sans jugement.

.

MAUBOURGUET 136 Rue des Pyrénées Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 55 97 44 courtechellecommunication@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wire in all its forms!

Create your own jewelry with beads and wire, and let your creativity flow.

What is the Maison des familles?

A warm place to relax, exchange ideas, meet new people… and take a breather, without feeling lonely.

Open to all parents, to share moments with their children or simply with other moms.

Do you have a question, a doubt, a need to talk? Just make an appointment!

Here, you’ll be listened to and supported in a caring, non-judgmental way.

L’événement Atelier créatif Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65