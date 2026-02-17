Atelier créatif Mon jardin miniature Chartres

Atelier créatif Mon jardin miniature

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Animé par une bibliothécaire Venez réaliser votre petit jardin printanier, personnel et animé à l’image de ce livre objet de l’artiste Frédérique Le Lous Delpech.

À partir de 8 ans. Max 8 enfants. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Animated by a librarian: Come and create your own personal spring garden in the image of this book object by artist Frédérique Le Lous Delpech.

