Atelier créatif Mon jardin miniature Chartres
Atelier créatif Mon jardin miniature Chartres mercredi 18 mars 2026.
Atelier créatif Mon jardin miniature
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Animé par une bibliothécaire Venez réaliser votre petit jardin printanier, personnel et animé à l’image de ce livre objet de l’artiste Frédérique Le Lous Delpech.
À partir de 8 ans. Max 8 enfants. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animated by a librarian: Come and create your own personal spring garden in the image of this book object by artist Frédérique Le Lous Delpech.
L’événement Atelier créatif Mon jardin miniature Chartres a été mis à jour le 2026-02-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES