Saint-Dizier

Atelier créatif Origami et bijoux

Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Créez votre paires de boucles d’oreilles carpe koï. Au programme l’origami, la résine UV, le montage de bijou. Places limitées sur réservation. .

Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 7 66 31 19 00

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English :

L’événement Atelier créatif Origami et bijoux Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne