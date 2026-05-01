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Atelier créatif Origami et bijoux Saint-Dizier

Atelier créatif Origami et bijoux Saint-Dizier samedi 23 mai 2026.

Adresse : Au Petit Paris

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Haute-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Dizier

Atelier créatif Origami et bijoux

Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
Créez votre paires de boucles d’oreilles carpe koï. Au programme l’origami, la résine UV, le montage de bijou. Places limitées sur réservation.   .

Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 7 66 31 19 00 

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English :

L’événement Atelier créatif Origami et bijoux Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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