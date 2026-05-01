Atelier créatif Origami et bijoux Saint-Dizier
Atelier créatif Origami et bijoux Saint-Dizier samedi 23 mai 2026.
Saint-Dizier
Atelier créatif Origami et bijoux
Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Créez votre paires de boucles d’oreilles carpe koï. Au programme l’origami, la résine UV, le montage de bijou. Places limitées sur réservation. .
Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 7 66 31 19 00
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English :
L’événement Atelier créatif Origami et bijoux Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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