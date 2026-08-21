Atelier créatif Origami, Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin · Lille
Informations pratiques
Atelier créatif Origami Samedi 3 octobre, 15h00, 16h00 Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Création de la faune et la flore marine en origami
De 15h à 16h et de 16h à 17h
En famille (à partir de 6 ans), venez participer à un atelier créatif autour de l’origami. Créez votre mer, sa faune, sa flore, en papier, et transformez la médiathèque en monde marin enchanté !
Sur réservation
Saint-Maurice
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie
Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin 205 bis, rue Faubourg de Roubaix Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France 03 20 12 53 90 https://bm-lille.fr/bml/saint-maurice-pellevoisin.aspx?_lg=fr-FR [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/ »}]
Création de la faune et la flore marine en origami
© BmL_2026
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