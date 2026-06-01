Atelier créatif | Papier mâché Jaux

Jaux

Atelier créatif | Papier mâché

117 Rue Charles Ladame Jaux Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Atelier créatif Papier mâché

La Médiathèque de Jaux invite les enfants à partir de 7 ans à participer à un atelier créatif autour du papier mâché !

Au cours de cet atelier ludique et manuel, les participants découvriront les techniques du papier mâché pour créer des objets originaux, développer leur imagination et repartir avec leur propre réalisation.

Date Mercredi 24 Juin

Horaire 14h/16h

Lieu Médiathèque de Jaux

À partir de 7 ans

️ Sur inscription Nombre de places limité.

Venez partager un moment créatif, écoresponsable, apprendre en vous amusant et donner vie à vos idées grâce au papier mâché !

Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque.

Atelier créatif Papier mâché

La Médiathèque de Jaux invite les enfants à partir de 7 ans à participer à un atelier créatif autour du papier mâché !

Au cours de cet atelier ludique et manuel, les participants découvriront les techniques du papier mâché pour créer des objets originaux, développer leur imagination et repartir avec leur propre réalisation.

Date Mercredi 24 Juin

Horaire 14h/16h

Lieu Médiathèque de Jaux

À partir de 7 ans

️ Sur inscription Nombre de places limité.

Venez partager un moment créatif, écoresponsable, apprendre en vous amusant et donner vie à vos idées grâce au papier mâché !

Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque. .

117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 08 mediatheque@mairie-jaux.fr

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English :

Creative workshop: Papier mâché ?

The Médiathèque de Jaux invites children aged 7 and over to take part in a creative workshop using papier mâché!

During this fun, hands-on workshop, participants will discover papier mâché techniques to create original objects, develop their imagination and leave with their own creations.

? Date: Wednesday June 24

? Schedule 14h/16h

? Place Médiathèque de Jaux

?? From 7 years old

?? Registration required ? Limited number of places.

Come and share a creative, eco-responsible moment, learn while having fun, and bring your ideas to life with papier-mâché!

Information and registration at the media library.

L’événement Atelier créatif | Papier mâché Jaux a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme