Ciné-conférence | Le western à la conquête de l’histoire des États-Unis Jaux vendredi 26 juin 2026.

Jaux

Ciné-conférence | Le western à la conquête de l’histoire des États-Unis

117 Rue Charles Ladame Jaux Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Ciné-conférence “Le western à la conquête de l’histoire des États-Unis”

À l’occasion des 250 ans des États-Unis, la médiathèque de Jaux vous invite à une ciné-conférence consacrée à l’un des genres majeurs du cinéma le western.

Animée par Vincent Baticle, professeur et chercheur en cinéma, cette rencontre proposera un éclairage passionnant sur la manière dont le western a contribué à construire, raconter et mythifier l’histoire américaine à travers le 7ᵉ art.

Vendredi 26 juin

20h30

Médiathèque de Jaux

️ Gratuit sur inscription

Un rendez-vous culturel pour (re)découvrir le western autrement, entre analyse historique et regards de cinéma.

Ciné-conférence “Le western à la conquête de l’histoire des États-Unis”

À l’occasion des 250 ans des États-Unis, la médiathèque de Jaux vous invite à une ciné-conférence consacrée à l’un des genres majeurs du cinéma le western.

Animée par Vincent Baticle, professeur et chercheur en cinéma, cette rencontre proposera un éclairage passionnant sur la manière dont le western a contribué à construire, raconter et mythifier l’histoire américaine à travers le 7ᵉ art.

Vendredi 26 juin

20h30

Médiathèque de Jaux

️ Gratuit sur inscription

Un rendez-vous culturel pour (re)découvrir le western autrement, entre analyse historique et regards de cinéma. .

117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 08 mediatheque@mairie-jaux.fr

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English :

Ciné-conférence: The Western: conquering the history of the United States?

To mark the 250th anniversary of the founding of the United States, the Jaux media library invites you to a film conference devoted to one of cinema?s major genres: the Western.

Hosted by Vincent Baticle, professor and researcher in cinema, this event will shed fascinating light on how the Western has contributed to constructing, telling and mythologizing American history through 7? art.

? Friday June 26th

? 20h30

? Jaux multimedia library

?? Free ? on registration

A cultural event to (re)discover the Western in a different way, between historical analysis and cinematic insights.

L’événement Ciné-conférence | Le western à la conquête de l’histoire des États-Unis Jaux a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme