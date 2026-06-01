Atelier de jardinage intergénérationnel Jaux

Jaux

Atelier de jardinage intergénérationnel

117 Rue Charles Ladame Jaux Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Atelier de jardinage intergénérationnel

Dans le cadre de son exposition et de sa thématique sur l’écologie, la médiathèque de Jaux vous invite à participer à un atelier de jardinage intergénérationnel le samedi 20 juin de 10h à 12h, sur le parking de la médiathèque.

Animé par Sylvie du club de Jardinage, cet atelier gratuit et en entrée libre, propose un moment convivial autour du jardinage, à partager en famille ou entre amis.

Au programme rempotage et semis de plantes mellifères, idéales pour attirer les insectes pollinisateurs dans les jardins et favoriser la biodiversité

L’objectif est aussi de créer du lien entre les générations à travers une activité simple, accessible et ludique.

Le matériel est fourni sur place plantes, godets en plastique et terreau. Une distribution des sachets de graines offerts par l’ARC aura également lieu.

Nous vous attendons nombreux pour ce moment de partage et de nature !

Atelier de jardinage intergénérationnel

Dans le cadre de son exposition et de sa thématique sur l’écologie, la médiathèque de Jaux vous invite à participer à un atelier de jardinage intergénérationnel le samedi 20 juin de 10h à 12h, sur le parking de la médiathèque.

Animé par Sylvie du club de Jardinage, cet atelier gratuit et en entrée libre, propose un moment convivial autour du jardinage, à partager en famille ou entre amis.

Au programme rempotage et semis de plantes mellifères, idéales pour attirer les insectes pollinisateurs dans les jardins et favoriser la biodiversité

L’objectif est aussi de créer du lien entre les générations à travers une activité simple, accessible et ludique.

Le matériel est fourni sur place plantes, godets en plastique et terreau. Une distribution des sachets de graines offerts par l’ARC aura également lieu.

Nous vous attendons nombreux pour ce moment de partage et de nature ! .

117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 08 mediatheque@mairie-jaux.fr

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English :

Intergenerational gardening workshop ?

As part of its exhibition and theme on ecology, the Jaux media library invites you to take part in an intergenerational gardening workshop on Saturday June 20, from 10am to 12pm, in the media library parking lot.

Hosted by Sylvie from the Club de Jardinage, this free, open-entry workshop is a convivial way of sharing gardening with family and friends.

On the program: repotting and sowing melliferous plants, ideal for attracting pollinating insects to the garden and promoting biodiversity?

The aim is also to create links between generations through a simple, accessible and fun activity.

Equipment is provided on site: plants, plastic cups and potting soil. Seed packets donated by ARC will also be distributed.

We look forward to seeing you at the event!

L’événement Atelier de jardinage intergénérationnel Jaux a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme