Atelier créatif parents/enfants : Linogravure, Musée Westercamp, Wissembourg

Informations pratiques

Atelier créatif parents/enfants : Linogravure Samedi 19 septembre, 16h00 Musée Westercamp Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Après une courte initiation, découvrez les bases de la linogravure, gravez un motif simple et imprimez-le pour créer votre propre tampon personnalisé.

Gratuit, à partir de 8 ans.

Musée Westercamp 10 rue du Chapitre, 67160 Wissembourg Wissembourg 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est 03 88 07 75 19 https://www.nef-wissembourg.fr/Nef/Pole-Culture/Musee.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 07 75 19 »}] Le musée Westercamp se définit comme un musée urbain à dominante historique, tenant compte de la situation frontalière de la ville. D’importantes collections militaires liées à la guerre franco-prussienne de 1870 côtoient les lithographies de l’imagerie Wentzel & successeurs (1840-1920) de Wissembourg. Dans les collections, se trouvent également de l’archéologie, des éléments d’architecture du Moyen Âge et de belles pièces de mobilier alsacien.

Le projet met en lumière la particularité géographique de Wissembourg et son histoire mouvementée et offre ainsi au musée un axe original et fort mettant en avant les rapports économiques, culturels, religieux, politiques et militaires entre les Wissembourgeois et leurs voisins allemands, rapports qui continuent aujourd’hui à se nouer.

Après une courte initiation, découvrez les bases de la linogravure, gravez un motif simple et imprimez-le pour créer votre propre tampon personnalisé.

©Ville de Wissembourg