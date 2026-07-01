Atelier créatif Passe-tête Monstre à Ambrières-les-Vallées Médiathèque Ambrières-les-Vallées
jeudi 23 juillet 2026 · Médiathèque · Ambrières-les-Vallées
Informations pratiques
Ambrières-les-Vallées
Atelier créatif Passe-tête Monstre à Ambrières-les-Vallées
Médiathèque 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Qui veut jouer avec les monstres ?
Pendant un atelier ludique de 2h, viens créer des monstres géants en carton et rentre avec une photo de toi en moooonstre !
Gratuit
À partir de 7 ans
Durée 2h
Sur réservation .
Médiathèque 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.ambrieres@bocage-mayennais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Who wants to play with the monsters?
L’événement Atelier créatif Passe-tête Monstre à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-09 par Bocage Mayennais Tourisme