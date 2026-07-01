Atelier créatif Passe-tête Monstre à Ambrières-les-Vallées Médiathèque Ambrières-les-Vallées

Informations pratiques

Ambrières-les-Vallées

Atelier créatif Passe-tête Monstre à Ambrières-les-Vallées

Médiathèque 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Qui veut jouer avec les monstres ?

Pendant un atelier ludique de 2h, viens créer des monstres géants en carton et rentre avec une photo de toi en moooonstre !

Gratuit

À partir de 7 ans

Durée 2h

Sur réservation .

Médiathèque 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.ambrieres@bocage-mayennais.fr

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English :

Who wants to play with the monsters?

L’événement Atelier créatif Passe-tête Monstre à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-09 par Bocage Mayennais Tourisme