lundi 27 juillet 2026 · Camping Le Parc de Vaux · Ambrières-les-Vallées

Informations pratiques

Ambrières-les-Vallées

Soirée dansante Années 80-90 au camping Le Parc de Vaux

Camping Le Parc de Vaux 35, rue des Colverts Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-07-27 22:30:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-24

Soirée dansante au snack-bar du camping, gratuit et ouvert à tous

Embarquement vers les années 80-90 pour une soirée de folie !

Ambiance garantie, venez chanter et danser avec nous !

Restauration sur place possible frites, hamburger, pizzas, glaces, boissons.

Réservations conseillées pour le snack bar. .

Camping Le Parc de Vaux 35, rue des Colverts Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 25 contact@parcdevaux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance party at the campsite snack bar, free and open to all

L’événement Soirée dansante Années 80-90 au camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-07 par Bocage Mayennais Tourisme