Soirée dansante Années 80-90 au camping Le Parc de Vaux Camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées
lundi 27 juillet 2026 · Camping Le Parc de Vaux · Ambrières-les-Vallées
Informations pratiques
Ambrières-les-Vallées
Soirée dansante Années 80-90 au camping Le Parc de Vaux
Camping Le Parc de Vaux 35, rue des Colverts Ambrières-les-Vallées Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-27 22:30:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-24
Soirée dansante au snack-bar du camping, gratuit et ouvert à tous
Embarquement vers les années 80-90 pour une soirée de folie !
Ambiance garantie, venez chanter et danser avec nous !
Restauration sur place possible frites, hamburger, pizzas, glaces, boissons.
Réservations conseillées pour le snack bar. .
Camping Le Parc de Vaux 35, rue des Colverts Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 25 contact@parcdevaux.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dance party at the campsite snack bar, free and open to all
L’événement Soirée dansante Années 80-90 au camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-07 par Bocage Mayennais Tourisme
À voir aussi à Ambrières-les-Vallées (Mayenne)
- Spectacle Le voyage de Plumette ChatChouette&Cie Ambrières-les-Vallées Médiathèque Ambrières-les-Vallées 16 juillet 2026
- Concert David Luka au snack-bar du camping à Ambrières Camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées 21 juillet 2026
- Atelier créatif Passe-tête Monstre à Ambrières-les-Vallées Médiathèque Ambrières-les-Vallées 23 juillet 2026
- À vos pagaies Ambrières-les-Vallées 19 août 2026