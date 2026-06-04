Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre
Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre samedi 11 juillet 2026.
Le Havre
Atelier créatif Pâte de verre
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-22
Réalisez une sculpture en cire 3D puis moulez-la dans du plâtre avant de la transformer en verre. Votre création sera prête environ un mois après l’atelier.
À partir de 12 ans
Durée 4h
Réservation obligatoire .
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com
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English : Atelier créatif Pâte de verre
L’événement Atelier créatif Pâte de verre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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