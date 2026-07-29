Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre
jeudi 6 août 2026 · Atelier Chouette Verre · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier créatif Pâte de verre
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-26
Réalisez une sculpture en cire 3D puis moulez-la dans du plâtre avant de la transformer en verre. Votre création sera prête environ un mois après l’atelier. À partir de 12 ans Durée 4h Réservation obligatoire .
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com
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English : Atelier créatif Pâte de verre
L’événement Atelier créatif Pâte de verre Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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