Atelier créatif Peinture sur galets- À partir de 6 ans Altenach
samedi 19 septembre 2026 · Altenach
Informations pratiques
Altenach
Atelier créatif Peinture sur galets- À partir de 6 ans
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Matinée créative sur le thème de la peinture sur galets. Inscription obligatoire avant le 18 septembre.
Retrouvez Sonia et Dany, bénévoles à la Maison de la Nature du Sundgau, pour une matinée conviviale et artistique ! Laissez parler votre créativité lors de cette séance qui portera sur le thème Peinture sur galets .
Vous recevrez, à la suite de votre inscription, la liste du matériel à apporter. Les éléments de de création qui vous inspirent sont les bienvenus !
Inscription obligatoire avant le vendredi 18 septembre.
10 places. Enfants accompagnés, à partir de 6 ans. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Creative morning workshop on painting pebbles. Registration required by September 18.
L’événement Atelier créatif Peinture sur galets- À partir de 6 ans Altenach a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sundgau
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