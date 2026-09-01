Informations pratiques

Altenach

Atelier créatif Peinture sur galets- À partir de 6 ans

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Matinée créative sur le thème de la peinture sur galets. Inscription obligatoire avant le 18 septembre.

Retrouvez Sonia et Dany, bénévoles à la Maison de la Nature du Sundgau, pour une matinée conviviale et artistique ! Laissez parler votre créativité lors de cette séance qui portera sur le thème Peinture sur galets .

Vous recevrez, à la suite de votre inscription, la liste du matériel à apporter. Les éléments de de création qui vous inspirent sont les bienvenus !

Inscription obligatoire avant le vendredi 18 septembre.

10 places. Enfants accompagnés, à partir de 6 ans. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Creative morning workshop on painting pebbles. Registration required by September 18.

L’événement Atelier créatif Peinture sur galets- À partir de 6 ans Altenach a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sundgau