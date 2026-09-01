Club DIY Santé-Environnement Bain de forêt et relaxation aux bols tibétains Altenach

Informations pratiques

Altenach

Club DIY Santé-Environnement Bain de forêt et relaxation aux bols tibétains

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Que diriez-vous d’une séance bien-être en pleine nature. Liste du matériel à emporter communiquée à l’inscription. À partir de 10 ans

Pour cette nouvelle rencontre au sein du club DIY santé-environnement, Coralie et Véronique vous invite à une séance bien-être ! Dans un premier temps, Coralie vous accompagnera dans une immersion sensorielle en pleine forêt, entourés des arbres, du chant des oiseaux, des odeurs boisés… L’occasion de vous reconnecter à vous-même, au monde qui vous entoure et de profiter d’un moment d’apaisement grâce à la Nature et aux différentes techniques issues de la sylvothérapie et de la sophrologie.

Par la suite, Véronique vous guidera lors d’une séance de relaxation durant laquelle il vous suffira de vous laisser bercer par les sons et vibrations des bols chantants, qui d’après les tibétains chassent les émotions négatives telles que le stress, l’anxiété ou la peur et favorisent le calme et la sérénité.

La séance sera maintenue en cas de fine pluie et annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques (grosse pluie, vent, orage et alerte météo). Vous recevrez, à la suite de votre inscription, la liste du matériel à apporter.

Les membres du club sont prioritaires.

Ouverture des inscriptions au grand public à partir du 24 août.

Inscription obligatoire. À partir de 10 ans. 12 places.

Adhésion à la MNS obligatoire à partir de la deuxième participation au club.

Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau. 0 .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

How about a wellness session surrounded by nature? A list of items to bring will be provided upon registration. Ages 10 and up

L’événement Club DIY Santé-Environnement Bain de forêt et relaxation aux bols tibétains Altenach a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sundgau