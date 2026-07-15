Informations pratiques

Servian

ATELIER CRÉATIF PEINTURE SUR VERRE

Route de Pézenas Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Offrez-vous une parenthèse créative à partager en famille ou entre amis et repartez avec un souvenir unique.

Et si vous partagiez une parenthèse créative avec vos proches ? Que ce soit pour une sortie complice entre amis, un moment privilégié en famille (parents, enfants, grands-parents) ou pour fêter un événement, notre atelier est l’occasion parfaite de vous retrouver autrement.

Loin des écrans et du rythme effréné, venez papoter, rire et libérer votre créativité ensemble. Chacun personnalise sa bouteille ou son verre selon ses envies, tout en partageant les inspirations des autres.

Le plus beau dans tout ça ? Vous repartez chacun avec votre création unique. Un véritable souvenir de votre complicité qui viendra sublimer vos tables et vous rappellera, à chaque regard, ce super moment passé ensemble.

Tout le matériel est fourni, venez simplement avec vos rires et vos proches ! .

Route de Pézenas Servian 34290 Hérault Occitanie

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English : ATELIER CRÉATIF PEINTURE SUR VERRE

Treat yourself to a creative getaway to share with family or friends, and take home a unique souvenir.

L’événement ATELIER CRÉATIF PEINTURE SUR VERRE Servian a été mis à jour le 2026-07-25 par 34 ADT34