Informations pratiques

Couzeix

Atelier créatif personnalisez votre pot de fleurs !

3 Allée des Jardins Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-22

La Médiathèque de Couzeix vous invite à un atelier créatif placé sous le signe de la nature et de la créativité !

Venez peindre et décorer votre propre pot de fleurs, puis repartez avec une bouture de plante d’intérieur à faire grandir chez vous. Une activité qui allie imagination, décoration et jardinage.

Une belle occasion de créer un objet unique et de repartir avec une jolie plante pour apporter une touche de verdure à la maison !

Inscription obligatoire dès 8 ans. .

3 Allée des Jardins Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 20 46 mediatheque@couzeix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif personnalisez votre pot de fleurs !

L’événement Atelier créatif personnalisez votre pot de fleurs ! Couzeix a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Limoges Métropole