Atelier créatif personnalisez votre pot de fleurs ! Couzeix
jeudi 20 août 2026 · Couzeix
Informations pratiques
Couzeix
Atelier créatif personnalisez votre pot de fleurs !
3 Allée des Jardins Couzeix Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-22
La Médiathèque de Couzeix vous invite à un atelier créatif placé sous le signe de la nature et de la créativité !
Venez peindre et décorer votre propre pot de fleurs, puis repartez avec une bouture de plante d’intérieur à faire grandir chez vous. Une activité qui allie imagination, décoration et jardinage.
Une belle occasion de créer un objet unique et de repartir avec une jolie plante pour apporter une touche de verdure à la maison !
Inscription obligatoire dès 8 ans. .
3 Allée des Jardins Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 20 46 mediatheque@couzeix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif personnalisez votre pot de fleurs !
L’événement Atelier créatif personnalisez votre pot de fleurs ! Couzeix a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Couzeix (Haute-Vienne)
- Forum des associations de Couzeix Couzeix 5 septembre 2026
- Journée Solidaire Couzeix 6 septembre 2026
- Couzeix accueille la 11ᵉ édition des Motards Contre le Cancer Couzeix 13 septembre 2026
- Visite commentée : osez pousser les portes de la Grande Loge de France, Espace Subrosa, Couzeix 19 septembre 2026
- Visite guidée du château du Mas de l’Âge, Château du Mas de l’Âge, Couzeix 19 septembre 2026