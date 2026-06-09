Atelier créatif réalisation d’une poupée en tissu TOULINE CAFE Morlaix

Morlaix

Atelier créatif réalisation d’une poupée en tissu

TOULINE CAFE 43 Rue du Mur Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Un moment pour ralentir, créer avec ses mains et repartir avec une poupée.

Pendant cet atelier

Chacun pourra créer sa propre poupée à partir de tissus, à son rythme. Le matériel est fourni. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos tissus.

Aucune compétence en couture ou artistique n’est nécessaire

Atelier accessible à tous

Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d’un adulte)

6 participants maximum (petit groupe convivial)

Réservation par téléphone 06 09 24 46 10

Les places étant limitées, pensez à réserver .

TOULINE CAFE 43 Rue du Mur Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 09 24 46 10

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English :

L’événement Atelier créatif réalisation d’une poupée en tissu Morlaix a été mis à jour le 2026-05-29 par OT BAIE DE MORLAIX