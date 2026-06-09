Atelier créatif réalisation d’une poupée en tissu TOULINE CAFE Morlaix
Atelier créatif réalisation d’une poupée en tissu TOULINE CAFE Morlaix mercredi 10 juin 2026.
Morlaix
Atelier créatif réalisation d’une poupée en tissu
TOULINE CAFE 43 Rue du Mur Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Un moment pour ralentir, créer avec ses mains et repartir avec une poupée.
Pendant cet atelier
Chacun pourra créer sa propre poupée à partir de tissus, à son rythme. Le matériel est fourni. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos tissus.
Aucune compétence en couture ou artistique n’est nécessaire
Atelier accessible à tous
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d’un adulte)
6 participants maximum (petit groupe convivial)
Réservation par téléphone 06 09 24 46 10
Les places étant limitées, pensez à réserver .
TOULINE CAFE 43 Rue du Mur Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 09 24 46 10
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English :
L’événement Atelier créatif réalisation d’une poupée en tissu Morlaix a été mis à jour le 2026-05-29 par OT BAIE DE MORLAIX
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