Morlaix

Départ Cyclo tour des tiers lieux

39 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-11

Du 12 au 24 juin 2026, participez au Cyclo-tour des Tiers-lieux Bretagne 3ème édition.

Organisé par des contributrices bretonnes et les tiers-lieux et initiatives visitées, en partenariat avec Bretagne Tiers-lieux.

Au départ de l’événement annuel de Bretagne Tiers-lieux à Morlaix du 11 et 12 juin.

Cette année, nous visitons le Finistère Nord en démarrant à Morlaix et finissant à Brest

Une dizaine d’initiatives inspirantes à découvrir cafés associatifs, hameau léger, ferme collective, ressourcerie, espace de vie sociale, etc.

115km en vélo sur un magnifique parcours ponctué de voie vélo, lac de baignade, etc. Entre 30 et 40km de vélo par

Ouvert à toutes et tous, curieux des tiers-lieux, fans de vélo (ou pas), porteur·ses de projet et praticiennes des tiers-lieux et collectifs. Avec vos amis et membres de votre famille intéressées. Vélos électriques tout à fait acceptés .

39 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Départ Cyclo tour des tiers lieux Morlaix a été mis à jour le 2026-05-28 par OT BAIE DE MORLAIX