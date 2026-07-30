Atelier créatif Centre culturel Rognonas
samedi 28 novembre 2026 · Centre culturel · Rognonas
Informations pratiques
Rognonas
Atelier créatif
Samedi 28 novembre 2026 de 9h30 à 12h. Centre culturel Bibliothèque Marie Mauron Rognonas Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 09:30:00
fin : 2026-11-28 12:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Atelier créatif à la blibliothèque.Adultes
La bibliothèque vous invite à un atelier créatif dédié aux décorations de Noël animé par Josiane Parraud le samedi 28 novembre. Sur inscription.
L’occasion de laisser parler votre imagination et de repartir avec vos créations !
Cet atelier, réservé aux adultes, se déroulera dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .
Centre culturel Bibliothèque Marie Mauron Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 95 32 bibliotheque@rognonas.fr
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English :
Creative Workshop at the Library.
L’événement Atelier créatif Rognonas a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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