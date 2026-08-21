Atelier créatif « souvenir de la vallée », Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'horlogerie et du décolletage · Cluses
Informations pratiques
Atelier créatif « souvenir de la vallée » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de l’horlogerie et du décolletage Haute-Savoie
Limité à 15 personnes. Réservation au 04 50 96 43 00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
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Musée de l’horlogerie et du décolletage Espace Carpano 100, place du 11 novembre 1918, 74300 Cluses, Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 96 43 00 http://www.musee.2ccam.fr
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©Musée de l’horlogerie et du décolletage
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