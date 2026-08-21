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Atelier créatif « souvenir de la vallée », Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'horlogerie et du décolletage · Cluses

Atelier créatif « souvenir de la vallée », Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de l'horlogerie et du décolletage
Adresse
Espace Carpano 100, place du 11 novembre 1918, 74300 Cluses,
Ville
74300 Cluses
Département
Haute-Savoie
Tarif
Limité à 15 personnes. Réservation au 04 50 96 43 00

Atelier créatif « souvenir de la vallée » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de l’horlogerie et du décolletage Haute-Savoie

Limité à 15 personnes. Réservation au 04 50 96 43 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

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Musée de l’horlogerie et du décolletage Espace Carpano 100, place du 11 novembre 1918, 74300 Cluses, Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 96 43 00 http://www.musee.2ccam.fr
Envie de ramener un souvenir unique à la maison ? Venez créer votre propre porte-clés inspiré de l’histoire de la vallée de l’Arve et de ses fabrications !

©Musée de l’horlogerie et du décolletage

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