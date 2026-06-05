Ussel

Atelier créatif spécial Tour de France sac à goodies

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-07-08

Création d’un sac à goodies personnalisé aux couleurs du Tour de France.

Dès 6 ans accompagné d’un parent, sur inscription obligatoire .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr

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English : Atelier créatif spécial Tour de France sac à goodies

L’événement Atelier créatif spécial Tour de France sac à goodies Ussel a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze