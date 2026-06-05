Atelier créatif spécial Tour de France sac à goodies Ussel
Atelier créatif spécial Tour de France sac à goodies Ussel mercredi 17 juin 2026.
Ussel
Atelier créatif spécial Tour de France sac à goodies
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-07-08
Création d’un sac à goodies personnalisé aux couleurs du Tour de France.
Dès 6 ans accompagné d’un parent, sur inscription obligatoire .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr
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English : Atelier créatif spécial Tour de France sac à goodies
L’événement Atelier créatif spécial Tour de France sac à goodies Ussel a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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