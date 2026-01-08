Exposition Kurgoual Ussel

Exposition Kurgoual Ussel lundi 13 juillet 2026.

6 Rue de l’église Ussel Corrèze

Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

2026-07-13

La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres de Kurgoual.
Vernissage samedi 18 juillet à partir de 10h   .

6 Rue de l’église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96  aiguaderocha@sfr.fr

