Les jeudis de l’été Ussel
Les jeudis de l’été Ussel jeudi 2 juillet 2026.
Ussel
Les jeudis de l’été
Place de la République Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03
Marchés festifs tous les jeudis de l’été, du 02 juillet au 03 septembre.
Producteurs, associations locales et municipalité s’associent pour cet événement
Animations musicales
Dégustation sur place
Tous les jeudis .
Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 59 40 16 btvussel@gmail.com
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English : Les jeudis de l’été
L’événement Les jeudis de l’été Ussel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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