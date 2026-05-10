Ussel

Les jeudis de l’été

Place de la République Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Marchés festifs tous les jeudis de l’été, du 02 juillet au 03 septembre.

Producteurs, associations locales et municipalité s’associent pour cet événement

Animations musicales

Dégustation sur place

Tous les jeudis .

Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 59 40 16 btvussel@gmail.com

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English : Les jeudis de l’été

L’événement Les jeudis de l’été Ussel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze