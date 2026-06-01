Ussel

Théâtre de verdure à Ussel

Théâtre de verdure Ussel Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Clément Bouscarel vous conte le Quercy, celui d'ici, celui d'antan, avec son accent chantant et toute sa poésie

Clément Bouscarel vous conte le Quercy, celui d'ici, celui d'antan, avec son accent chantant et toute sa poésie. C'est un voyage à travers les âges et l'Histoire de notre coin de paradis à nous.

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Théâtre de verdure Ussel 46240 Lot Occitanie +33 6 72 06 77 59

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English :

Clément Bouscarel tells you about the Quercy, the one here, the one of yesteryear, with his lilting accent and all his poetry

L’événement Théâtre de verdure à Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Gourdon