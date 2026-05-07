Chantier nature participatif mares de Ponty Ussel
Chantier nature participatif mares de Ponty Ussel mercredi 10 juin 2026.
Ussel
Chantier nature participatif mares de Ponty
Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10
A l’occasion de la fête des mares, rejoignez nous au rucher pédagogique du Ponty, en contrebas de la digue du lac, pour un chantier participatif pour la réhabilitation de 3 mares présentes sur le site. Le chantier sera aussi l’occasion pour vous d’observer des micro-organismes à la loupe ou au microscope et de découvrir cette petite faune et flore invisible à l’œil nu ! Nous parlerons aussi inventaire biologique des espèces présentes dans ces mares et suivi après réhabilitation. Et nous finirons la journée par un petit en-cas accompagné d’une boisson.
Adultes comme enfants, il y en aura pour tout le monde alors n’hésitez pas à passer nous voir à tout moment de l’après-midi dès 14h00 !
Animation gratuite.
Point de rendez-vous 45°32’46.5 N 2°17’14.3 E .
Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com
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English : Chantier nature participatif mares de Ponty
L’événement Chantier nature participatif mares de Ponty Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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