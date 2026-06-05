Santé vous femme Ussel
Santé vous femme Ussel samedi 13 juin 2026.
Ussel
Santé vous femme
3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Plongez dans une journée 100% dédiée à la femme, à votre santé et à votre bien-être !
Au programme
Des tables rondes pour échanger stress, santé intime, prévention, alimentation… On parle de tout, avec des professionnels de santé à l’écoute.
Des ateliers pour agir sophrologie, autopalpation, équilibre alimentaire, mouvements doux… Des outils pratiques et accessibles pour toutes.
Un podcast en public Même pas peur , pour partager des parcours et croiser les regards.
Un spectacle de théâtre drôle et touchant qui célèbre la vie des femmes à toutes les étapes.
Un évènement gratuit, convivial et ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre âge ou votre parcours.
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place .
3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 35 38 contact@hautecorrezecommunaute.fr
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English : Santé vous femme
L’événement Santé vous femme Ussel a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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