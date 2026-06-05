Ussel

Santé vous femme

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Plongez dans une journée 100% dédiée à la femme, à votre santé et à votre bien-être !

Au programme

Des tables rondes pour échanger stress, santé intime, prévention, alimentation… On parle de tout, avec des professionnels de santé à l’écoute.

Des ateliers pour agir sophrologie, autopalpation, équilibre alimentaire, mouvements doux… Des outils pratiques et accessibles pour toutes.

Un podcast en public Même pas peur , pour partager des parcours et croiser les regards.

Un spectacle de théâtre drôle et touchant qui célèbre la vie des femmes à toutes les étapes.

Un évènement gratuit, convivial et ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre âge ou votre parcours.

Entrée gratuite

Buvette et restauration sur place .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 35 38 contact@hautecorrezecommunaute.fr

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English : Santé vous femme

L’événement Santé vous femme Ussel a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze