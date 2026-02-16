Grande fête de la nature Ussel
Ussel Corrèze
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Préparez-vous à vivre une journée exceptionnelle, placée sous le signe de la passion, de la convivialité et des traditions ! Pour ses 30 ans, l’AFACCC 19 voit les choses en grand… très grand !
Exposition canine
Village chasse
Village pêche
Marché du terroir
Dégustation et découverte de la cuisine de gibier
Concert & bandas
Expositions
Animations toute la journée… et encore de nombreuses surprises !
Entrée gratuite .
Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 32 26
