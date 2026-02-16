Grande fête de la nature Ussel

Grande fête de la nature

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Préparez-vous à vivre une journée exceptionnelle, placée sous le signe de la passion, de la convivialité et des traditions ! Pour ses 30 ans, l’AFACCC 19 voit les choses en grand… très grand !

Exposition canine

Village chasse

Village pêche

Marché du terroir

Dégustation et découverte de la cuisine de gibier

Concert & bandas

Expositions

Animations toute la journée… et encore de nombreuses surprises !

Entrée gratuite .

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 32 26

