Retransmission du Tour de France, l’étape en direct Ussel
Retransmission du Tour de France, l’étape en direct Ussel dimanche 12 juillet 2026.
Ussel
Retransmission du Tour de France, l’étape en direct
Place Alsace Lorraine Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 23:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Animation Place Alsace Lorraine (La Poste)
Ecran Géant Concert 19h (Amazone)
Grillades Brasero toute la journée
Cote de bœuf, Jambon Braisé, Chipos, Merguez
Frites
Bar à Salade
Boissons
Sur Place ou à emporter .
Place Alsace Lorraine Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 59 40 16 btvussel@gmail.com
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English : Retransmission du Tour de France, l’étape en direct
L’événement Retransmission du Tour de France, l’étape en direct Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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