Ussel

Retransmission du Tour de France, l’étape en direct

Place Alsace Lorraine Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Animation Place Alsace Lorraine (La Poste)

Ecran Géant Concert 19h (Amazone)

Grillades Brasero toute la journée

Cote de bœuf, Jambon Braisé, Chipos, Merguez

Frites

Bar à Salade

Boissons

Sur Place ou à emporter .

Place Alsace Lorraine Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 59 40 16 btvussel@gmail.com

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English : Retransmission du Tour de France, l’étape en direct

L’événement Retransmission du Tour de France, l’étape en direct Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze