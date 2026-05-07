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Retransmission du Tour de France, l’étape en direct Ussel

Retransmission du Tour de France, l’étape en direct Ussel

Retransmission du Tour de France, l’étape en direct Ussel dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Place Alsace Lorraine

Ville : 19200 Ussel

Département : Corrèze

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Ussel

Retransmission du Tour de France, l’étape en direct

Place Alsace Lorraine Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Animation Place Alsace Lorraine (La Poste)
Ecran Géant Concert 19h (Amazone)
Grillades Brasero toute la journée
Cote de bœuf, Jambon Braisé, Chipos, Merguez
Frites
Bar à Salade
Boissons
Sur Place ou à emporter   .

Place Alsace Lorraine Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 59 40 16  btvussel@gmail.com

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English : Retransmission du Tour de France, l’étape en direct

L’événement Retransmission du Tour de France, l’étape en direct Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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