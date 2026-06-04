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Atelier numérique quizz des idées reçues Ussel

Atelier numérique quizz des idées reçues Ussel

Atelier numérique quizz des idées reçues Ussel vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 22 Rue de la Civadière

Ville : 19200 Ussel

Département : Corrèze

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ussel

Atelier numérique quizz des idées reçues

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26 16:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Quizz des idées reçues
Démêlez le vrai du faux tour en s’amusant !
Animé par Loïck Costa conseiller numérique

Gratuit sur inscriptions   .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 66 61 56  evs.lacivadiere@ussel19.fr

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English : Atelier numérique quizz des idées reçues

L’événement Atelier numérique quizz des idées reçues Ussel a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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