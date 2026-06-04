Ussel

Atelier numérique quizz des idées reçues

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-06-26 16:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Quizz des idées reçues

Démêlez le vrai du faux tour en s’amusant !

Animé par Loïck Costa conseiller numérique

Gratuit sur inscriptions .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 66 61 56 evs.lacivadiere@ussel19.fr

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English : Atelier numérique quizz des idées reçues

L’événement Atelier numérique quizz des idées reçues Ussel a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze