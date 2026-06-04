Atelier numérique quizz des idées reçues Ussel
Atelier numérique quizz des idées reçues Ussel vendredi 26 juin 2026.
Ussel
Atelier numérique quizz des idées reçues
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26 16:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Quizz des idées reçues
Démêlez le vrai du faux tour en s’amusant !
Animé par Loïck Costa conseiller numérique
Gratuit sur inscriptions .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 66 61 56 evs.lacivadiere@ussel19.fr
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English : Atelier numérique quizz des idées reçues
L’événement Atelier numérique quizz des idées reçues Ussel a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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