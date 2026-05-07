Ussel

Jeu de piste Les voleurs d’art

Rue Pasteur Ussel Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-06

Jeu de piste Les voleurs d’art

Sur réservation 5 € Chapelle des Pénitents .

Rue Pasteur Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu de piste Les voleurs d’art

L’événement Jeu de piste Les voleurs d’art Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze