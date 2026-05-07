Jeu de piste Les voleurs d’art Ussel
Jeu de piste Les voleurs d’art Ussel jeudi 9 juillet 2026.
Ussel
Jeu de piste Les voleurs d’art
Rue Pasteur Ussel Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06
Jeu de piste Les voleurs d’art
Sur réservation 5 € Chapelle des Pénitents .
Rue Pasteur Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr
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English : Jeu de piste Les voleurs d’art
L’événement Jeu de piste Les voleurs d’art Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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