Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeu de piste Les voleurs d’art Ussel

Jeu de piste Les voleurs d’art Ussel jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Rue Pasteur

Ville : 19200 Ussel

Département : Corrèze

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Ussel

Jeu de piste Les voleurs d’art

Rue Pasteur Ussel Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06

Jeu de piste Les voleurs d’art

Sur réservation 5 € Chapelle des Pénitents   .

Rue Pasteur Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69  musee@ussel19.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu de piste Les voleurs d’art

L’événement Jeu de piste Les voleurs d’art Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Ussel (Corrèze)