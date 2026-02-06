Dédicace avec Sam DeLuca

8B Place Joffre Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Dédicace avec Sam DeLuca pour son dernier roman Le dernier chant du cygne, histoire bouleversante d’une rencontre, d’une course contre le temps .

8B Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 34 librairiemymylibri@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicace avec Sam DeLuca

L’événement Dédicace avec Sam DeLuca Ussel a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze