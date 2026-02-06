Dédicace avec Sam DeLuca Ussel
8B Place Joffre Ussel Corrèze
Tarif : – –
Dédicace avec Sam DeLuca pour son dernier roman Le dernier chant du cygne, histoire bouleversante d’une rencontre, d’une course contre le temps .
8B Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 34 librairiemymylibri@gmail.com
L’événement Dédicace avec Sam DeLuca Ussel a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze