Rencontre dédicace avec François Soustre Ussel
Rencontre dédicace avec François Soustre Ussel vendredi 13 mars 2026.
Rencontre dédicace avec François Soustre
8B Place Joffre Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
François Soustre présentera son ouvrage Colette de Jouvenel, courage et résistance , suivra ensuite une séance de dédicace. .
8B Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 34 librairiemymylibri@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre dédicace avec François Soustre
L’événement Rencontre dédicace avec François Soustre Ussel a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze