Rencontre dédicace avec François Soustre Ussel vendredi 13 mars 2026.

8B Place Joffre Ussel Corrèze

Début : 2026-03-13
2026-03-13

François Soustre présentera son ouvrage Colette de Jouvenel, courage et résistance , suivra ensuite une séance de dédicace.   .

8B Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 34  librairiemymylibri@gmail.com

