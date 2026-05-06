Lig’& Coloré Ussel
Lig’& Coloré Ussel dimanche 14 juin 2026.
Ussel
Lig’& Coloré
Rue du Lac Ussel Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Un départ unique à 10h, pour un circuit de 5 km pour un tarif de 5 € {gratuits pour les moins de 12 ans).
A chaque kilomètre, une projection de couleur.
Venez passer un rnoment agréable et conviviale.
Tous les bénéfices seront pour les soins de support de l’antenne d’Ussel de la ligue contre le cancer.
Une buvette sera ouverte pour vous proposer café et rafraichissement. .
Rue du Lac Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 73 80 01 rosemariebesel@orange.fr
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English : Lig’& Coloré
L’événement Lig’& Coloré Ussel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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