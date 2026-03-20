Atelier création de badges LSF/FR Médiathèque de la Canopée PARIS

Repartez avec votre badge customisé (dessin, découpage, tissu…) !

Gratuit dès 7 ans

Atelier accessible aux personnes sourdes grâce à la présence d’interprètes en Langue des Signes Française

Venez personnaliser votre badge à l’occasion des 10 ans de la médiathèque !

Le samedi 11 avril 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 PARIS

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr



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