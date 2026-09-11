Atelier : Création de cartes postales, Bmi Épinal, Épinal

Informations pratiques

Atelier : Création de cartes postales Samedi 19 septembre, 15h00 Bmi Épinal Vosges

À partir de 6 ans • Galerie des enfants • Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Connaissez-vous les différents éléments qui composent une carte postale ?

Venez les découvrir lors de cet atelier en créant votre propre carte à partir de visuels de cartes d’Épinal. Une fois créée, votre carte est prête à recevoir votre message et un timbre de votre plus belle composition.

Bmi Épinal 48 rue Saint-Michel 88000 Epinal Épinal 88000 Rive Droite Vosges Grand Est 0329399820 https://bmi.agglo-epinal.fr/ La bmi d’Épinal est la tête de réseau des bibliothèques de la Communauté d’agglomération. Ouverte en 2009 et grande de 4300m², elle propose des collections et services modernes : emprunter des livres, des DVD ou des CD, travailler sur place, jouer aux jeux vidéo, lire la presse, participer aux nombreuses actions culturelles (lectures, expositions, concerts…), consulter internet, découvrir un large fonds documentaire sur les Vosges et la Lorraine…

Vous y trouverez également une richesse patrimoniale exceptionnelle : manuscrits précieux, collections patrimoniales consultables sur place, ainsi que la salle des boiseries et ses meubles en chêne issus de la bibliothèque de l’abbaye de Moyenmoutier classés au titre des monuments historiques. Tout public • Galerie des enfants • Entrée libre

Connaissez-vous les différents éléments qui composent une carte postale ?

©réseaubmi