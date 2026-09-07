Festival Fulldome APLF #5, Planétarium d’Épinal, Épinal

Informations pratiques

Festival Fulldome APLF #5 11 et 12 septembre Planétarium d’Épinal Vosges

Sur réservation // Adulte : 10,00€ // Enfant : 8,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:15:00+02:00 – 2026-09-11T22:15:00+02:00

Fin : 2026-09-12T16:30:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

Du 11 au 12 septembre, l’association des planétariums de langue française (APLF) organise son 5ème Festival du film de planétarium : l’APLF Fulldome Festival.

Pendant 2 jours, les films sélectionnés par le jury des professionnels de l’APLF seront projetés au public dans onze planétariums* en France.

Missions spatiales, mystères de l’Univers, découvertes du ciel étoilé ou expérimentations musicales et graphiques à 360°, venez découvrir les thématiques de ces films et élire votre film préféré qui se verra peut-être décerner le prix du public de l’APLF Fulldome Festival.

Les films seront projetés lors de 2 sessions distinctes.

Programme :

Vendredi 11 septembre 20h15

Kiru et le mystère de la Lune perdue – 23 min

Un Voyage à travers l’Univers – 24 min

Voyage d’étoiles, rencontre de deux mondes – 34 min

Mondes cellulaires – 26 min

Samedi 12 septembre 16h30

Les Lapins Trois-Oreilles – 21 min

Parés au décollage – 25 min

Celle que la Lune régnait – 5 min

Rencontres dans la Voie Lactée – 25 min

H2O, les états cosmiques de l’eau – 28 min

*Le festival Fulldome de l’APLF est organisé par le planétarium de la Coupole avec la participation du planétarium de Bretagne, du Centre d’astronomie de Saint-Michel l’Observatoire, de Vulcania, du planétarium Ludiver, du planétarium d’Epinal, du planétarium du Jardin des sciences de Strasbourg, du planétarium de Nantes, du planétarium de la Cité des sciences, du planétarium de Montpellier, du planétarium de la Cité des sciences et de Cosmocité.

Planétarium d’Épinal 31bis rue Dom Pothier Épinal 88000 Rive Gauche Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetarium-epinal.com/evenementciels/festival-fulldome-septembre-2026 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.29.35.08.02 »}]

Du 11 au 12 septembre, l’APLF organise son 5ᵉ Festival Fulldome : 2 jours de projections de films à 360°. Votez pour votre favori et participez au prix du public ! films immersifs planétarium

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