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jeux vidéo en géant 48 rue Saint-Michel Épinal

jeux vidéo en géant 48 rue Saint-Michel Épinal samedi 12 septembre 2026.

Lieu
48 rue Saint-Michel
Adresse
48 bmi épinal
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:15:00
Tarif
0 Gratuit

Épinal

jeux vidéo en géant

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Mercredi 2026-09-12 10:15:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-30

Entrez dans l’arène de Super Smash Bros. Ultimate© et affrontez d’autres joueurs dans des combats intenses et explosifs.
À partir de 12 ans • Salle du conte • Entrée libreTout public
0  .

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20 

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English :

Step into the world of *Super Smash Bros. Ultimate* and face off against other players in intense, explosive battles.
Ages 12 and up ? Storytime Room ? Free admission

L’événement jeux vidéo en géant Épinal a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION

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