Épinal

jeux vidéo en géant

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Mercredi 2026-09-12 10:15:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-30

Entrez dans l’arène de Super Smash Bros. Ultimate© et affrontez d’autres joueurs dans des combats intenses et explosifs.

À partir de 12 ans • Salle du conte • Entrée libreTout public

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48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20

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English :

Step into the world of *Super Smash Bros. Ultimate* and face off against other players in intense, explosive battles.

Ages 12 and up ? Storytime Room ? Free admission

L’événement jeux vidéo en géant Épinal a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION