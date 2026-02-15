Les Folles Journées du vélo PLACE DE L’ATRE Épinal

Les Folles Journées du vélo

Les Folles Journées du Vélo reviennent à Epinal avec un tout nouveau format !

Cette année, les Folles Journées du Vélo changent de braquet, avec une nouvelle formule qui ravira petits et grands, en famille ou entre amis.

Vous parcourez la ville dans une passionnante chasse aux défis, vous emmenant dans des commerces, des sites patrimoniaux ou encore des lieux remarquables, qui font la richesse de la cité.

Des animations, un village vélo et une chasse aux défis vous attendent dans les rues de la ville.

Vous l’aurez compris, cette année encore, l’ambiance sera fun et conviviale, des ingrédients indispensables pour un moment festif autour du vélo.

Pssst… on change la formule, mais pas l’esprit, les vélos décorés et les déguisements sont toujours de la partie pour les FOLLES JOURNÉES DU VÉLO !

La chasse aux défis aura lieu samedi de 14h30 à 17h

– Départ au village vélo, place de l’âtre et place Edmond Henry. Chaque participant/équipe/famille aura une carte répertoriant tous les points de passages.

– Le participant peut passer dans 12 points de passage et donc réaliser 12 défis dans le temps imparti.

– Une fois que l’activité est réalisée (réussie ou non), vous devrez coller un sticker (que nous vous fournirons) sur la feuille de route du participant afin de valider son passage.

– L’un des objectifs est également de faire connaître des itinéraires vélos sécurisés à privilégier lorsqu’on circule en ville pour rejoindre ces différents points d’intérêt.

– Le point de rendez-vous final sera sur le village vélo, place de la basilique à 17h.

PLACE DE L’ATRE Centre ville Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 office.tourisme@epinal.fr

English :

The Folles Journées du Vélo return to Epinal with a brand new format!

This year, the Folles Journées du Vélo is changing gear, with a new formula that will delight young and old alike, with family or friends.

You’ll explore the town in an exciting challenge hunt, taking you to the shops, heritage sites and remarkable landmarks that make up the city’s rich heritage.

Entertainment, a bike village and a challenge hunt await you in the streets of the city.

As you’ll have gathered, the atmosphere this year will once again be one of fun and conviviality, the essential ingredients for a festive cycling event.

Pssst… we’re changing the formula, but not the spirit: decorated bikes and masquerade costume are still part of the FOLLES JOURNÉES DU VÉLO!

The challenge hunt will take place on Saturday from 2.30 p.m. to 5 p.m

– Start at the bike village, Place de l’âtre and Place Edmond Henry. Each participant/team/family will have a map listing all the challenge points.

– The participant can pass through 12 crossing points, thus completing 12 challenges in the allotted time.

– Once the activity has been completed (successfully or not), you’ll need to stick a sticker (which we’ll provide) on the participant’s roadmap to validate his or her passage.

– One of the objectives is also to raise awareness of safe bicycle routes to take when cycling around town to reach these various points of interest.

– The final rendezvous point will be at the cycling village, Place de la Basilique, at 5pm.

You can register on our website.

