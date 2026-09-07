UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Épinal

Billie Melody, Cinés Palace, Épinal

vendredi 11 septembre 2026 · Cinés Palace · Épinal

Billie Melody, Cinés Palace, Épinal

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Cinés Palace
Adresse
50 rue Saint-Michel, Épinal
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges

Billie Melody Vendredi 11 septembre, 20h00 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:40:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:40:00+02:00

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=MODMF »}]
Projection rencontre – Suite à la perte de son père dans un accident aux circonstances troubles, Billie, 14 ans, déménage dans une nouvelle ville avec sa mère et son frère. Alors que ces bouleverse… Cines Palace Billie Melody

À voir aussi à Epinal (Vosges)