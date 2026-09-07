Billie Melody, Cinés Palace, Épinal

Informations pratiques

Billie Melody Vendredi 11 septembre, 20h00 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:40:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:40:00+02:00

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=MODMF »}]

Projection rencontre – Suite à la perte de son père dans un accident aux circonstances troubles, Billie, 14 ans, déménage dans une nouvelle ville avec sa mère et son frère. Alors que ces bouleverse… Cines Palace Billie Melody