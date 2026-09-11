Atelier création de cartes postales, Xertithèque, Xertigny

Informations pratiques

Atelier création de cartes postales Samedi 19 septembre, 10h00 Xertithèque Vosges

À partir de 7 ans • Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Saviez-vous que les cartes postales étaient autrefois de véritables trésors de communication ?

Avec leurs illustrations colorées, leurs timbres et leurs messages manuscrits, elles racontaient des histoires, des voyages et des émotions.

Aujourd’hui, c’est à vous de devenir un petit artisan du passé !

Xertithèque 2 bis rue du Commandant Saint-Sernin 88220 Xertigny Xertigny 88220 Vosges Grand Est 0329370738 https://bmi.agglo-epinal.fr

A la Xertithèque

©reseaubmi