Informations pratiques

Xertigny

Journées du patrimoine Micro conférence Dégustation l’Histoire de la Bière

2 Rue du Canton de Firminy Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Micro conférence / Dégustation sur l’Histoire de la bière, notamment à Xertigny proposée par Mansuy Valentin sociétaire de la Brasserie LA GOLAYE

Réservation obligatoire au 0329377253 nombre de places limitées

GratuitTout public

0 .

2 Rue du Canton de Firminy Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 72 53 tourisme.xertigny@epinal.fr

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English :

Mini-conference / Tasting on the History of Beer, with a focus on Xertigny, presented by Valentin Mansuy, a partner at LA GOLAYE Brewery

Reservations required at 0329377253; limited seating

Free

L’événement Journées du patrimoine Micro conférence Dégustation l’Histoire de la Bière Xertigny a été mis à jour le 2026-08-17 par OT EPINAL ET SA REGION