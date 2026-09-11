Journées du patrimoine Micro conférence Dégustation l’Histoire de la Bière Xertigny
samedi 19 septembre 2026 · Xertigny
Informations pratiques
Xertigny
Journées du patrimoine Micro conférence Dégustation l’Histoire de la Bière
2 Rue du Canton de Firminy Xertigny Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Micro conférence / Dégustation sur l’Histoire de la bière, notamment à Xertigny proposée par Mansuy Valentin sociétaire de la Brasserie LA GOLAYE
Réservation obligatoire au 0329377253 nombre de places limitées
GratuitTout public
0 .
2 Rue du Canton de Firminy Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 72 53 tourisme.xertigny@epinal.fr
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English :
Mini-conference / Tasting on the History of Beer, with a focus on Xertigny, presented by Valentin Mansuy, a partner at LA GOLAYE Brewery
Reservations required at 0329377253; limited seating
Free
L’événement Journées du patrimoine Micro conférence Dégustation l’Histoire de la Bière Xertigny a été mis à jour le 2026-08-17 par OT EPINAL ET SA REGION
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