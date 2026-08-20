Compagnie Troll, Bibliothèque de Xertigny, Xertigny
samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque de Xertigny · Xertigny
Informations pratiques
Compagnie Troll Samedi 14 novembre, 15h00 Bibliothèque de Xertigny Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T15:45:00+01:00
Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T15:45:00+01:00
Autour de contes traditionnels, six histoires venues de Provence, Bretagne, Normandie, Nord-Pas de Calais…, deux disciplines artistiques se répondent, les mots se mêlant aux images, ou l’inverse.
La rencontre est toujours surprenante, les traits et les couleurs accompagnent le récit et les mots magnifient les formes.
Bibliothèque de Xertigny Xertigny Xertigny 88220 Vosges Grand Est
Contes illustrés
Crédit photo : Cie Troll
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