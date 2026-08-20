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Compagnie Troll, Bibliothèque de Xertigny, Xertigny

samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque de Xertigny · Xertigny

Compagnie Troll, Bibliothèque de Xertigny, Xertigny

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque de Xertigny
Adresse
Xertigny
Ville
88220 Xertigny
Département
Vosges

Compagnie Troll Samedi 14 novembre, 15h00 Bibliothèque de Xertigny Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T15:45:00+01:00
Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T15:45:00+01:00

Autour de contes traditionnels, six histoires venues de Provence, Bretagne, Normandie, Nord-Pas de Calais…, deux disciplines artistiques se répondent, les mots se mêlant aux images, ou l’inverse.
La rencontre est toujours surprenante, les traits et les couleurs accompagnent le récit et les mots magnifient les formes.

Bibliothèque de Xertigny Xertigny Xertigny 88220 Vosges Grand Est
Contes illustrés

Crédit photo : Cie Troll

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