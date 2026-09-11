Vide grenier à la maison Moine Rasey Xertigny

Informations pratiques

Xertigny

Vide grenier à la maison Moine

Rasey 1090 LA MANCHE Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide greniers organisé par la maison Moine ouvert à tous

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

Rasey 1090 LA MANCHE Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 6 44 02 01 60

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English :

Garage sale organized by Maison Moine open to all

Refreshments and snacks on site

L’événement Vide grenier à la maison Moine Xertigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT EPINAL ET SA REGION