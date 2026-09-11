Vide grenier à la maison Moine Rasey Xertigny
dimanche 13 septembre 2026 · Rasey · Xertigny
Informations pratiques
Xertigny
Vide grenier à la maison Moine
Rasey 1090 LA MANCHE Xertigny Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide greniers organisé par la maison Moine ouvert à tous
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
Rasey 1090 LA MANCHE Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 6 44 02 01 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale organized by Maison Moine open to all
Refreshments and snacks on site
L’événement Vide grenier à la maison Moine Xertigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Xertigny (Vosges)
- Chasse au darou Office de Tourisme Xertigny 11 septembre 2026
- La Mémoire de nos Aînés Xertigny 15 septembre 2026
- Exposition « La mémoire de nos aînés », Xertithèque, Xertigny 18 septembre 2026
- Atelier création de cartes postales, Xertithèque, Xertigny 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine Micro conférence Dégustation l’Histoire de la Bière Xertigny 19 septembre 2026