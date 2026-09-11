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AGENDA · Xertigny

Vide grenier à la maison Moine Rasey Xertigny

dimanche 13 septembre 2026 · Rasey · Xertigny

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Rasey
Adresse
1090 LA MANCHE
Ville
88220 Xertigny
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Xertigny

Vide grenier à la maison Moine

Rasey 1090 LA MANCHE Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Vide greniers organisé par la maison Moine ouvert à tous
Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

Rasey 1090 LA MANCHE Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 6 44 02 01 60 

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English :

Garage sale organized by Maison Moine open to all
Refreshments and snacks on site

L’événement Vide grenier à la maison Moine Xertigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT EPINAL ET SA REGION

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