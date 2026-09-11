Exposition « La mémoire de nos aînés », Xertithèque, Xertigny

Informations pratiques

Exposition « La mémoire de nos aînés » 18 et 19 septembre Xertithèque Vosges

Tout public • Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Suite à la réalisation d’une collecte de mémoire auprès d’une dizaine de résidents de l’EHPAD « Les Buissons » de Xertigny, venez découvrir l’exposition de restitution! Vous pourrez entendre la voix de nos aînés, raconter le quotidien d’une autre génération via des QR codes et observer des cartes postales d’époque.

Xertithèque 2 bis rue du Commandant Saint-Sernin 88220 Xertigny Xertigny 88220 Vosges Grand Est 0329370738 https://bmi.agglo-epinal.fr

A la Xertithèque

©reseaubmi