Atelier création de motifs à Niort Atelier de l’artiste Niort

Informations pratiques

Niort

Atelier création de motifs à Niort

Atelier de l’artiste 86 avenue de nantes Niort Deux-Sèvres

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Envie de développer ta créativité en réalisant des motifs décoratifs ?

Je te propose d’expérimenter une démarche artistique inspirante pour créer une oeuvre rythmée par le motif.

Nul besoin de savoir dessiner, juste l’envie d’essayer et de s’offrir un moment authentique. .

Atelier de l’artiste 86 avenue de nantes Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com

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English : Atelier création de motifs à Niort

L’événement Atelier création de motifs à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT 79