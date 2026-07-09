Atelier création de motifs à Niort Atelier de l’artiste Niort
samedi 17 octobre 2026 · Atelier de l'artiste · Niort
Informations pratiques
Niort
Atelier création de motifs à Niort
Atelier de l’artiste 86 avenue de nantes Niort Deux-Sèvres
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 16:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Envie de développer ta créativité en réalisant des motifs décoratifs ?
Je te propose d’expérimenter une démarche artistique inspirante pour créer une oeuvre rythmée par le motif.
Nul besoin de savoir dessiner, juste l’envie d’essayer et de s’offrir un moment authentique. .
Atelier de l’artiste 86 avenue de nantes Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com
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English : Atelier création de motifs à Niort
L’événement Atelier création de motifs à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT 79
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