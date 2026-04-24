Atelier Création d’encres naturelles Calice & Mandibule Le Havre

Le Havre

Atelier Création d’encres naturelles

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une exploration artistique pour découvrir la magie des végétaux et réaliser une création originale à base de couleurs 100 % naturelles fabriquées par vous et/ou votre enfant !

Au programme

Présentation des ingrédients et du matériel pour créer les encres naturelles.

Passage à l’action on fabrique les encres, on mixe, on écrase, on touille, on soupoudre, on mélange…

Début de la création de votre oeuvre en duo ou en solo.

On peint, on tamponne, on imprime, on explore…

On s’extasie devant les belles couleurs que l’on vient de créer.

On est heureux.se et satisfait.e !

Pensez à apporter un tablier, des pots en verre avec couvercle (pour remporter de l’encre), des feuilles et des fleurs si vous le pouvez !

Réservation obligatoire .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

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English : Atelier Création d’encres naturelles

L’événement Atelier Création d’encres naturelles Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie