Visite guidée Le Havre au temps de la traite atlantique Le Havre
Visite guidée Le Havre au temps de la traite atlantique Le Havre samedi 16 mai 2026.
Le Havre
Visite guidée Le Havre au temps de la traite atlantique
Quai de l’Arsenal Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Du bassin du Roy à l’Hôtel Dubocage, ce parcours dans le quartier Saint-François propose de comprendre comment, du 17ème au 19ème siècle, le commerce triangulaire s’implante et se développe au Havre. Si la traite atlantique y a été brève, elle fut néanmoins intense et a contribué à la croissance fulgurante de la ville et aux transformations urbaines qui marquent la cité océane au tournant du 18ème siècle.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire en partenariat avec l’association Histoires d’esclavage Vers l’apaisement
Public adultes durée 2h
Réservation obligatoire
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .
Quai de l’Arsenal Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Visite guidée Le Havre au temps de la traite atlantique
L’événement Visite guidée Le Havre au temps de la traite atlantique Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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